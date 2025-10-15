2026 Dünya Kupası Elemeleri, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yol haritası açısından büyük bir öneme sahip. Elemelerde oynanan son maçlar ve özellikle Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, gruptaki pozisyonu netleştirdi. Şu an milli takım, grubunda ikinci sırada yer alıyor ve kalan karşılaşmalarda hesaplar oldukça hassas. Özellikle İspanya ile oynanacak son maç, gruptaki sıralamayı belirleyecek en kritik karşılaşma olacak.

Türkiye'nin önünde iki önemli maç var. Bunlardan ilki 15 Kasım'da Bulgaristan ile oynanacak ve ev sahibi avantajı Türkiye'nin yanında olacak. Son maç ise 18 Kasım'da deplasmanda İspanya'ya karşı gerçekleşecek. Şu anda grubun zirvesinde 12 puanla İspanya bulunuyor, Türkiye ise 9 puan ile takip ediyor. Gürcistan 3 puanda, Bulgaristan'ın ise puanı henüz yok.

Türkiye Dünya Kupası'na Nasıl Gider?

Türkiye'nin doğrudan Dünya Kupası'na katılması için iki alternatif bulunuyor. Birincisi, grubunu lider tamamlamak. Bunun için İspanya'nın puan kaybetmesi gerekiyor. Eğer Türkiye kalan iki maçta tam puan alır ve İspanya son maçlarda puan kaybı yaşarsa, milliler Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansına sahip olacak. Ancak Türkiye kalan iki maçtan yalnızca 1 puan alırsa, grup ikinciliği kesinleşiyor ve bu durumda play-off turuna katılım hakkı elde ediliyor.

Örneğin, Türkiye'nin kalan iki maçta alacağı en az bir puan, grupta ikinci sırayı garantilemesine yetiyor. Böylece en azından play-off hakkı cebine girmiş oluyor. Grupta lider olmak ve direkt katılım bileti almak için ise İspanya'nın puan kaybetmesi şart.

Puan Durumu ve Kalan Maçlar

Türkiye 9 puan ile 2. sırada

İspanya 12 puan ile lider

Gürcistan 3 puan ile 3. sırada

Bulgaristan'ın puanı yok

Türkiye'nin kalan maçları:

15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan (İç saha)

18 Kasım: İspanya – Türkiye (Deplasman)

Dünya Kupası Yolunda Play-Off Senaryosu

Türkiye'nin grubunu ikinci sırada tamamlaması durumunda Dünya Kupası'na katılım play-off turlarına kalacak. Yani kalan iki maçın ardından elde edilecek toplam en az bir puan, Türkiye'ye bu hakkı verecek. Play-off formatında ise gruplarında ikinci olan takımlar arasında ek karşılaşmalar oynanıyor ve burada başarılı olanlar Dünya Kupası bileti alıyor. Bu nedenle özellikle kalan iki maç, Türkiye'nin hem moral motivasyonunu hem de turnuva yolundaki kaderini belirleyecek.

Puan ve istatistikler göz önüne alındığında, Dünya Kupası yolculuğunda A Milli Takım'ın elinde büyük bir avantaj bulunuyor; fakat doğrudan katılım için her adımda maksimum konsantrasyon gerekecek. Şu ana kadar atılan 9 puanlık skorun içerdiği teknik başarı, kalan maçlara ilişkin hesaplamalarda da belirleyici olacak. Özellikle Gürcistan karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyet, Türkiye'nin hücum gücünü ve skor üretme becerisini bir kez daha ortaya koydu. Şimdi gözler, Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak maçlarda olacak.