Son Mühür - Son olarak Al Shabab'ta görev yapan Fatih Terim'in yeni takımı netleşiyor. Avrupa basını, deneyimli çalıştırıcının Çekya Milli Takımı ile anlaştığını duyurdu.
En son Arabistan'da çalışmıştı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ın başına geçen Fatih Terim, sezon sonunda görevinden ayrıldı. Takımıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan deneyimli teknik adam, 1.74 puan ortalaması elde etti.
Resmi açıklama bekleniyor
Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Çekya Milli Takımı teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor. Sportif direktör Pavel Nedved'in, 72 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Fatih Terim’in, kısa süre içinde Çekya Futbol Federasyonu tarafından resmen duyurulması bekleniyor.