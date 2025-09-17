Son Mühür - Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Programın sunucusu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yönelttiği “Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?” sorusuna Terim dikkat çeken bir yanıt verdi.

“Bazen böyle dönemler olur”

72 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin uzun süredir lig kupasına hasret kalmasına ilişkin, “Bu durumu fazla büyütmemek lazım. Futbolda bazen böyle yıllar yaşanır. Avrupa’da 30-40 yıl şampiyonluk göremeyen kulüpler var. Bu, sağlıklı düşünmeyi engeller” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada geniş yankı

Fatih Terim’in açıklamaları kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Tecrübeli teknik adam, program boyunca Türk futbolunun bugünkü tablosuna ve kendi kariyerinde yaşadığı tecrübelere dair de değerlendirmelerde bulundu.