Ramazan boyunca iftar sonrası camilerde cemaatle eda edilen teravih namazı için artık son günler sayılıyor. Peki arefe günü teravih var mı, 2026 yılında son teravih hangi gün kılınacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Teravih namazı nedir?

Teravih namazı, İslam dininde yalnızca Ramazan ayına özgü olarak yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan bir nafile namaz. Kelime anlamı olarak "dinlenmek, rahatlamak" manasına gelen teravih, Ramazan gecelerini manevi açıdan ihya etmek amacıyla eda ediliyor. Bu namazın başlangıcı ve bitişi tamamen Ramazan ayının sınırlarıyla belirleniyor.

Arefe günü teravih namazı kılınır mı?

Ramazan Bayramı arefesi akşamı teravih namazı kılınmaz. Bunun temel sebebi, teravih namazının yalnızca Ramazan ayına ait bir ibadet olması. Arefe günü akşamı yatsı namazı vakti girdiğinde artık Ramazan ayı sona ermiş ve hicri takvimde Şevval ayı başlamış oluyor. Ramazan çıktığı için teravih ibadeti de o gece itibarıyla sona eriyor.

2026 yılında son teravih ne zaman kılınacak?

2026 Ramazan'ının son teravih namazı, Ramazan ayının son orucunun tutulduğu günün akşamında kılınacak. Bu tarih 18 Mart 2026 Çarşamba gününe denk geliyor. O akşam yatsı namazının ardından eda edilecek teravih, bu yılın son teravihi olacak.

Arefe günü hangi ibadetler yapılabilir?

Arefe günü teravih kılınmasa da bu mübarek günde farklı ibadetlerle meşgul olmak mümkün. Kaza namazları kılınabilir, Kur'an-ı Kerim okunabilir, dua ve istiğfar ile vakit geçirilebilir. Bayram namazına hazırlık olarak gusül abdesti alınması ve temizlik yapılması da sünnet olarak kabul ediliyor. Arefe günü tutulan orucun büyük sevap taşıdığı da hadislerde belirtiliyor. Ayrıca bayram öncesi fitre ve zekât ibadetlerinin tamamlanması gerektiği de hatırlatılıyor.