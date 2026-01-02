Ziyaret sonrası edinilen bilgilere göre, Fatih Altaylı bir süre daha kameralardan uzak kalarak dinlenmeyi planlıyor. Tahliye sürecinin ardından önceliğini ailesine ve sağlığına veren Altaylı'nın, yakın zamanda bir veya iki cerrahi operasyon geçireceği öğrenildi. Ayrıca annesinin sağlık durumuyla da yakından ilgilenecek olan gazeteci, bu süreçte yayın hayatına kısa bir mola veriyor.

Yayınlara Ara Verdi: Öncelik Aile ve Sağlık

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşırken, Altaylı'nın moralinin yerinde olduğunu ancak fiziksel olarak toparlanma sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tahliye sonrası evinde istirahat eden Altaylı, bu dönemi ailesiyle vakit geçirerek ve ertelenen sağlık kontrollerini tamamlayarak değerlendiriyor. Özellikle annesinin sağlık sorunlarıyla bizzat ilgilenmek istemesi, yayınlara dönüş takvimini belirleyen en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

"Teke Tek Bilim" ile Geri Dönüş Sinyali

Takipçilerinin merakla beklediği YouTube yayınları için ise en erken tarih olarak iki ay sonrası işaret ediliyor. Edinilen bilgilere göre Altaylı, ekranlara dönüşünü siyasi gündem yorumlarıyla değil, bilim programıyla yapmayı planlıyor. "Teke Tek Bilim" formatıyla izleyici karşısına çıkması beklenen Altaylı'nın, tam anlamıyla sahalara dönmesinin zaman alacağı ifade ediliyor.

Fatih Altaylı Kimdir?

1962 yılında Van'da dünyaya gelen Fatih Altaylı, ilkokul ve ortaokul eğitimini Çavuşoğlu Koleji'nde tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimine Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde başlayan ancak yarıda bırakan Altaylı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na devam etti fakat diplomasını almadı. Gazetecilik kariyerine 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başlayan Altaylı, Güneş, Hürriyet, Sabah ve Habertürk gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında üst düzey yöneticilik ve köşe yazarlığı yaptı. Özellikle "Teke Tek" programıyla marka haline gelen Altaylı, sert üslubu ve gündem yaratan yorumlarıyla tanınıyor. Hande Altaylı ile evli olan Fatih Altaylı, bir kız çocuğu babasıdır.