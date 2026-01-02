ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanan güncel takvime göre, adayların hazırlık süreçlerini planlamaları için gereken tüm tarihler açıklandı. Her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirilen sınav için geri sayım başlarken, adaylar başvuru ücretleri ve sınav merkezleri gibi detayları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden takip ediyor. Sınavın yaz aylarında gerçekleştirilecek olması, adaylara hazırlık için belirli bir süre daha tanıyor.

2026 DGS Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Adayların bu sınava katılabilmeleri için belirlenen başvuru süreci ise Mayıs ayında başlıyor. Başvurular 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınıyor. Bu tarih aralığını kaçıran adaylar için ise "geç başvuru günü" uygulaması devreye giriyor. Geç başvurular, 11 Haziran 2026 tarihinde, genellikle artırımlı ücret tarifesi üzerinden kabul ediliyor.

Sınavın Formatı ve Soru Dağılımı

DGS, adayların sayısal ve sözel muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik bir yetenek testi formatında uygulanıyor. Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltiliyor. Bu soruların dağılımı; 50 sayısal ve 50 sözel testten oluşuyor. Sınavın amacı, önlisans programlarında kazanılan mesleki bilgi ve becerileri ölçmekten ziyade, lisans eğitimindeki başarıda etkili olan akıl yürütme yeteneklerini belirlemek olarak tanımlanıyor.

Farklı alanlardan mezun olan adayların ortak bir platformda yarışabilmesi için sorular, genel zihinsel becerileri ölçen nitelikte hazırlanıyor. Adayların sınavda verdikleri doğru ve yanlış cevaplar, sayısal ve sözel bölümler için ayrı ayrı toplanarak ham puanlar oluşturuluyor. Bu puanlar, adayların lisans programlarına yerleştirilmesinde belirleyici rol oynuyor.