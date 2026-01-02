Son Mühür - 190 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Aralık’ta serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından YouTube kanalında yeni bir video paylaştı.

Altaylı, programlarına ağustos ayında başlayacaklarını açıkladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz daha zamana ihtiyacımız var. İyi bir şeylerle gelmek istiyoruz karşınıza. Tarih büyük ihtimalle ağustos ortasını bulacak. Önce Teke Tek bilimle başlayacağız Genç, pırıl pırıl bir ekiple yürüyeceğiz."

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle “Cumhurbaşkanına tehdit” iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Tutuklu yargılanan Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazın ardından 29 Aralık’ta cezaevinden tahliye edilen Fatih Altaylı, serbest kaldıktan sonra şu açıklamada bulunmuştu:

“Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”