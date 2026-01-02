Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve art arda yapılan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini takip eden vatandaşlar, “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri kapsamında yapılan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi, 2026 yılı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Yeni düzenlemeyle benzinin litresine 1 lira 28 kuruş, motorinin litresine 1 lira 19 kuruş, otogazın litresine ise 52 kuruş artış yapıldı.

2 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.15 TL

Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.94 TL

Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.97 TL

Motorin litre fiyatı: 55.43 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.30 TL

Motorin litre fiyatı: 55.76 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL