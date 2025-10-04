Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, Atatürk Parkı açıklarında meydana geldi. Bölgede yüzen Nazif Şantekin, denizin yüzeyinde hareketsiz duran, yüzünde dalış maskesi olan bir kişiyi fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Şantekin’in ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik dalgıçları, şahsı sudan çıkardı. Yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimliği belirlendi

Cansız beden, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden bota alınarak Yat Limanı’na götürüldü.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede şahsa ait eşyaları falezlerin üzerinde buldu. İnceleme sonucunda ölen kişinin kimliğinin Deniz Gül (41) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Gül’ün falezlerden denize indiğini, yüzmek için dalış maskesi taktığını ve daha sonra boğulduğunu değerlendirdi. Eşyaları arasında engelli kimlik kartı da bulundu.

“Denizde yüzüstü duruyordu”

Deniz Gül’ü ilk gören Nazif Şantekin, o anları şöyle anlattı: “Sabah yüzmek için sahilden denize girdim. Su üzerinde hareketsiz duran birini görünce balık tutan arkadaşlara söyledim, ardından polisi aradım. Üzerinde şort ve yüzünde şnorkel vardı. Ekipler sudan çıkardığında da hala maskesi takılıydı. Polis eşyalarını incelediğinde engelli kartı buldu. Biz de o zaman engelli olduğunu öğrendik. Yüzüstü boğulmuş halde duruyordu.”

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Gül’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.