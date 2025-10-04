Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Karakaya köyü Gökbayrak İlköğretim Okulunda Atatürk Köşesi’nin bulunmadığı bilgisi üzerine, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Kısa sürede hazırlıkları tamamlayan jandarma ekipleri, okulun giriş bölümüne yeni bir Atatürk Köşesi kazandırdı.

Törene yoğun katılım

Yeni yapılan köşe, Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve beraberindeki heyet ile birlikte Üzümlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Yıldırım, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Törende İstiklal Marşı okunurken, jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Anlamlı mesaj

Etkinlikte konuşan yetkililer, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, eğitim kurumlarının bu bilinci yaşatmada büyük rol üstlendiğini belirtti.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin tarih bilinciyle yetişmesi için benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.