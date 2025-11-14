Proje, kullanıcıların varlıklarını satmadan güvence altına alıp likidite edinebildiği bir altyapı sunduğu için piyasada yeni bir finans çözümü olarak öne çıkıyor. Dolaşımdaki arz miktarı ve tokenin ekosistem içindeki rolü, yatırımcılar açısından yakından takip edilen konular arasında. Falcon Finance’in farklı blokzincirlerle entegrasyon yapması ve yenilikçi sigorta fonlarıyla kullanıcı güvenliğini artırması projenin dikkatle incelenen bir başka yönü oldu.

FF Coin’in işlem hacmi ve fiyat dalgalanmaları, yatırımcıların son dönemde odaklandığı diğer önemli başlıklar arasında yer aldı. Projenin kısa sürede piyasada işlem görmesi, arz ve talebe yönelik yüksek ilgiyi beraberinde getirdi. Güncel verilere göre FF Coin’in dolaşımdaki arzı ve maksimum arzı yatırım kararlarında belirleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Projenin Temel Yapısı

Falcon Finance, merkeziyetsiz finans alanında çalışan bir protokol olarak ilk kez Eylül ayında piyasadaki yerini aldı. Projenin kurucusu Andrei Grachev olurken, özellikle finansal teknolojiler ve kripto market yapıcı olarak bilinen çevrelerden destek aldı. FF Coin, protokolde yönetişim, staking ve ödüllendirme gibi temel işlevlerde kullanılıyor. Projenin teminatlandırma modeli çeşitli kripto varlıklar ve tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları ile destekleniyor.

Teknik Özellikler ve Güvenlik Yönleri

Falcon Finance teknik altyapısında, geleneksel finans güvenliği ve merkeziyetsiz yapının esnekliğini bir araya getiren çoklu imza ve Çok Taraflı Hesaplama (MPC) teknolojileri kullanıldı. Protokol, anlık piyasa dalgalanmalarında riskleri izleyip güvenliği ön planda tutmayı amaçlıyor. Varlıkların büyük bölümü kurumsal saklayıcılarla çevrimdışı ortamda korunuyor. Ek olarak, potansiyel ani değer düşüşleri ve likidasyon kayıplarına karşı zincir üstü sigorta fonu da oluşturuldu.

Token Dağıtımı ve Alım İşlemleri

FF token’ının halka arzı Eylül ayında gerçekleşti ve toplam 10 milyar FF arzı tanımlandı. Lansmanla birlikte yaklaşık 2.34 milyar token dolaşıma girdi. Arzın büyük kısmı ekosistem gelişimine ve çekirdek ekibe ayrılırken, yatırımcı ilgisi hızlı şekilde büyüdü. FF Coin almak için öncelikle bir kripto para borsasında hesap açmak ve kimlik doğrulaması yapmak gerekiyor. Türkiye’de TL işlem çiftleriyle alım yapabileceğiniz borsalar üzerinden işlem gerçekleştirilmesi güncel olarak mümkün hale geldi. Alım satım süreçlerinde kullanıcılar kendi araştırmalarına dayanarak hareket ediyor; tüm bu işlemlerin yatırım tavsiyesi içermediğine dikkat edilmesi gerekiyor.