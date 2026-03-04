Son Mühür- Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Selva Demiralp, Hürmüz Boğazı'nı durma noktasına getiren savaşla ilgili olarak Nobel Ekonomi ödüllü Paul Krugman'ın dikkat çeken açıklamalarını paylaştı.

Brent petrolün 83 dolara kadar çıkmış olmasına rağmen korkulduğu kadar bir artış olmadığına dikkat çeken Krugman'ın savaş ile yaptığı değerlendirmede üç ana başlık öne çıkıyor.



İki ana neden var...



''Petrol fiyatlarında önemli bir artış olmamasının iki önemli sebebi var'' diyen Paul Krugman, bu nedenleri ABD ve Çin'deki stratejik rezervler olmuş olmasına ve ekonomik büyüme üzerindeki petrol bağımlılığının azalmış olmasına bağlıyor.

İran küresel petrol arzının yüzde 5'ini ürettiğine işaret eden Krugman,

''Önemli olan İran üretimindeki azalma değil, komşularının ihracatının sekteye uğraması. İran'ın çevre ülkelere saldırıları ve Hürmüz Boğazı bu sebeple kritik'' değerlendirmesinde bulunuyor.



Finansal piyasalarda kriz olası...



''ABD ekonomisi açısından stagflasyon riski düşük'' diyen Krugman,

''Enflasyon beklentileri kontrol altında. Öte yandan regülasyonların gevşek olduğu, fiyat kazanç oranlarının ise çok yükseldiği finansal piyasalarda çalkantı ve kriz imkansız değil'' hatırlatmasında bulundu.