Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde geriledi. Gün içinde 5 milyon 800 bin lira ile en düşük, 5 milyon 960 bin lira ile en yüksek seviyeyi gören altının kilogramı, günü yüzde 1,9’luk düşüşle 5 milyon 830 bin liradan kapattı.

Bir önceki güne göre 110 bin lira geriledi

Standart altın, önceki işlem gününü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı. Böylece altının kilogram fiyatı bir günde 110 bin liralık değer kaybı yaşamış oldu.

İşlem hacmi 5,4 milyar lirayı aştı

KMKTP’de altın işlem hacmi gün boyunca hareketli seyretti. Piyasada toplam 947,74 kilogram altın el değiştirirken, altına yönelik işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin lirayı aştı.

Tüm metallerde toplam hacim 6 milyar liraya yaklaştı

Borsa İstanbul’da tüm kıymetli metallerin işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin lira olarak kaydedildi. Böylece piyasa genelindeki toplam işlem hacmi 6 milyar liraya yaklaşmış oldu.

Günün en aktif kurumları

Altın piyasasında işlem hacmi en yüksek olan kurumlar da belli oldu. Buna göre gün içinde en fazla işlem yapan kuruluşlar:

- Uğuras Kıymetli Madenler

- NMGlobal Kıymetli Madenler

- Yapı ve Kredi Bankası

- Altınbaş Kıymetli Madenler

- INTL HRM Kıymetli Madenler