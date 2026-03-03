Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran on binlerce kişi için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni faaliyete geçen Milli Eğitim Akademisi'nin Eğitim ve Uygulama Merkezleri'nde görev yapmak üzere geniş çaplı bir istihdam hamlesi başlattı. Yayımlanan son başvuru kılavuzuyla birlikte internette 'Milli Eğitim Akademisi personel alımı başvuru ekranı', 'MEB personel alımı şartları' ve 'KPSS puan sınırı kaç' gibi aramalar hız kazandı. Sürecin oldukça kısa tutulması nedeniyle adayların hızlı hareket etmesi ve başvuru adımlarını eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

MEB MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Milli Eğitim Akademisi için personel alımı başvuruları 2 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Adayların işlemlerini tamamlayabilmesi için son tarih ise 6 Mart 2026 Cuma günü olarak belirlendi. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve yeni başvuru kabul edilmeyecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakanlık, bu alım sürecinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan hiçbir başvuruyu geçerli saymıyor. Başvurular sadece dijital ortamda alınıyor.

Adaylar, e-Devlet şifreleri ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden sisteme giriş yaparak başvurularını iletebiliyor.

Her adayın yalnızca tek bir pozisyona başvuru hakkı bulunuyor.

Başvuru adımlarını tamamlayan adayların, sistemdeki 'Başvurularım' ekranına giderek işlemlerinin başarıyla onaylanıp onaylanmadığını mutlaka kontrol etmesi isteniyor.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

MEB'in yapacağı 903 kişilik alım, farklı meslek gruplarına ve eğitim seviyelerine hitap ediyor. Kontenjan dağılımına göre alım yapılacak ana kadrolar şu şekilde sıralanıyor:

Diyetisyen

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Büro Personeli

Teknisyen

Destek Personeli

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KPSS ŞARTI VAR MI?

Milli Eğitim Akademisi'nde görev almak isteyen adayların bazı genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Alımlarda mülakat yapılmayacak, doğrudan KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Adaylarda aranan başlıca şartlar şunlar:

KPSS Puanı: Adayların 2024 yılında yapılan KPSS'den lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93 ve lise mezunları için P94 puan türlerinden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Adayların 2024 yılında yapılan KPSS'den lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93 ve lise mezunları için P94 puan türlerinden en az almış olması gerekiyor. Yaş Sınırı: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor. Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak, arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması (yapmış, muaf veya tecilli) isteniyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak, arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması (yapmış, muaf veya tecilli) isteniyor. Sağlık ve Emeklilik: Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak ve SGK'dan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekiyor.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak ve SGK'dan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekiyor. Sözleşme Feshi Durumu: Daha önce kamuda 4/B sözleşmeli çalışırken sözleşmesi feshedilenlerin, fesih tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması kuralı uygulanıyor.

MEB PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama neticesinde asıl ve yedek listeler belirlenecek. Başvuru şartlarını sağlayan ve kadroya girmeye hak kazanan adayların yerleştirme sonuçları, 13 Mart 2026 tarihinde Kariyer Kapısı ve MEB'in resmi internet siteleri (meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr) üzerinden kamuoyuna duyurulacak.