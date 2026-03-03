Küresel piyasalardaki hareketlilik ve Orta Doğu'da tırmanan kriz, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Dün akşam saatlerinde motorine 6,69 TL gibi devasa bir zam geleceği haberi, binlerce araç sahibini istasyonlarda uzun kuyruklara soktu. Depolarını zamsız fiyattan doldurmak isteyen sürücüler gece yarısını beklerken, sektör kaynaklarından sürpriz bir son dakika kararı geldi. Hükümetin devreye girmesiyle fiyat listeleri baştan yazıldı. Yaşanan bu ani gelişmenin ardından 'Motorine zam iptal mi oldu' ve 'Benzin zammı geri mi çekildi' sorguları hız kazandı. Milyonlarca sürücünün gözü kulağı pompadaki güncel rakamlara çevrildi.

AKARYAKITA ZAM İPTAL Mİ, MOTORİN ZAMMI NEDEN GERİ ÇEKİLDİ?

3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece motorin grubuna yansıması beklenen 6 lira 69 kuru şluk rekor zam son anda durduruldu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, hükümetin devreye girmesi ve TÜPRAŞ'a iletilen talimatlar sonucunda motorin zammı rafa kalktı. Yapılan son değerlendirmeyle planlamanın kapsamı daraldı ve söz konusu rekor artışın sadece gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağı duyuruldu. Akşam saatlerinden itibaren istasyonlarda bekleyen sürücüler, iptal kararıyla birlikte rahat bir nefes aldı.

BENZİN ZAMMI İPTAL Mİ OLDU, BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorin zammının geri çekilmesi, gözleri anında benzin fiyatlarına çevirdi. Sürücüler büyük bir merakla 'Benzin zammı iptal mi' sorusunun yanıtını ararken, bu grupta beklenen artışın aynen uygulanacağı ortaya çıktı. Alınan son karara göre benzinin litre satış fiyatına 1 lira 71 kuruşluk zam yapıldı. Motorinin aksine benzin grubunda herhangi bir iptal ya da erteleme kararı çıkmadı.

4 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İptal ve zam kararlarının pompaya yansımasıyla birlikte istasyonlardaki yeni tarifeler de netleşti. Gece yarısı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de oluşan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası: Motorin 60,39 TL, Benzin 58,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Motorin 60,23 TL, Benzin 58,18 TL, Otogaz (LPG) 29,49 TL

Ankara: Benzin 59,28 TL, Motorin 61,49 TL

İzmir: Benzin 59,56 TL, Motorin 61,76 TL