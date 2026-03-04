Son Mühür- Haftaya ABD, İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışmaların gölgesinde düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü de yüzde 3.09 düşüşle 12.933 puandan kapattı.

Madencilik'in yüzde 7.39, bankacılık endeksini yüzde 5.51 geri çekildiği günde yüzde 2,20'lik yükselişle pozitif ayrışan kimya petrol plastik sektörü oldu.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.13'lük düşüşle 12.916 puandan giriş yaptı.

Endeksde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsalarında şok düşüşler...



Dünyanın enerji köprüsü görevi gören Hürmüz Boğazı'nın İran'ın tehditlerinin ardından kapanma noktasına gelmesi Asya borsalarında sert düşüş getirdi.

Güney Kore Kosbi endeks yüzde 10.2,

Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 4,

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 5.147 dolardan, gram altın 7.280 TL'den,

gümüş yüzde 2'yi aşan yükselişle 84.10 dolardan

Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğinin aksamasıyla yükselişini sürdüren Brent petrol Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini görerek 83.58 dolardan,

Bitcoin ise 68.108 dolardan alıcı buluyor.

