Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor ancak bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalırken, diğer bölgelerde 2 ila 4 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de hava sıcaklığı

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ile sis görülebilir. İstanbul’da sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken, Çanakkale’de termometreler 30 dereceyi gösterecek. Ege Bölgesi genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir’de sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkabilir, Manisa’da ise 34 derece ölçülecek. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 33 dereceyi, Adana 37 dereceyi, Hatay ise 35 dereceyi görecek. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Ankara’da sıcaklık 29 derece, Eskişehir’de ise 30 derece olacak.

24 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 15°C, 28°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 30°C

Az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 8°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ARTVİN 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 6°C, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık