Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor ancak bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalırken, diğer bölgelerde 2 ila 4 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'de hava sıcaklığı
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerde pus ile sis görülebilir. İstanbul’da sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken, Çanakkale’de termometreler 30 dereceyi gösterecek. Ege Bölgesi genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir’de sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkabilir, Manisa’da ise 34 derece ölçülecek. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya 33 dereceyi, Adana 37 dereceyi, Hatay ise 35 dereceyi görecek. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Ankara’da sıcaklık 29 derece, Eskişehir’de ise 30 derece olacak.
24 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA 15°C, 28°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 30°C
Az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 8°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
ARTVİN 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 29°C
Az bulutlu
VAN 6°C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık