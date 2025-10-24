Son Mühür- Ünlü oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, son günlerde gündem olan Bade İşçil’in “Tipim fakir oynamaya müsait değil” açıklamasına yanıt verdi.

“Benim için geçerli değil, ben köylüyüm”

Güzel oyuncu, meslektaşı Bade İşçil’in tartışma yaratan sözleri hakkında gelen soruya içten bir yanıt verdi. Biricik, “Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü.” ifadelerini kullanarak samimi bir açıklamada bulundu.

Biricik’in bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun doğal tavırları ve alçakgönüllü açıklaması, hayranları tarafından “mütevazı yanıt” olarak değerlendirildi.

"O Nebahat Çehre..."

Gazeteciler, Biricik’e ayrıca usta oyuncu Nebahat Çehre’nin “Bana fakir roller gelmiyor” açıklamasını da hatırlattı. Biricik bu soruya, “O Nebahat Çehre. Çok büyük bir isim, yorum yapmak doğru olmaz.” diyerek yanıt verdi.

Bade İşçil’in “sosyetik roller” açıklaması gündem olmuştu

Son günlerde gündemde olan Bade İşçil, katıldığı bir röportajda “Tipim fakir oynamaya müsait değil. O yüzden daha çok sosyetik rollerde oluyorum.” sözleriyle dikkat çekmişti.

"Ezel" , "Kuzey Güney" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi başarılı yapımlarda yer alan İşçil’in açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.