Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Fakir Baykurt Roman Yarışması, yoğun katılımla gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Yarışmanın bu yılki birincisi, Yazar İlhan Soytürk’ün “Unutulan İnsanlar”adlı romanı oldu. Törene; Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, meclis üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Edebiyat, halkın hikâyelerini gün yüzüne çıkarıyor”

Törende konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, yarışmanın edebiyat dünyası için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Fakir Baykurt Roman Yarışması, halkın içinden doğan hikâyeleri görünür kılıyor. Bu toprakların sesini, yaşamını, acılarını ve umutlarını kalemle buluşturuyor. Edebiyat, bir toplumun vicdanıdır. Fakir Baykurt’un eserleri ölümsüzdür ve bu ölümsüzlüğü yaşatmak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Jüriden güçlü bir seçim

Bu yıl 35 eserin başvurduğu yarışmada, seçici kurul; “Unutulan İnsanlar” romanını, Türkiye’nin toplumsal gerçekliklerini sade bir dille aktarması ve bireysel hikâyelerin ötesinde çevresel ve toplumsal sorunlara da ışık tutması nedeniyle ödüle değer buldu. Kurulda Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, yazar Öner Yağcı, şair-yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ve eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı.

“Sanat, toplumu ayağa kaldırır”

Şair ve yazar Hidayet Karakuş, yaptığı konuşmada sanatın toplumsal gücüne vurgu yaptı: “Almanya İkinci Dünya Savaşı sonrası tiyatrolarını yeniden açtı, çünkü sanat toplumu ayağa kaldırır. Fakir Baykurt’un romanları bu anlayışın Türk edebiyatındaki en güçlü örneklerindendir. Çiğli Belediyesi’nin bu geleneği yaşatması büyük bir kıymettir.”

Soytürk: “Bu ödül büyük bir onur”

Yarışmanın kazananı İlhan Soytürk, ödülünü Başkan Yıldız’ın elinden aldı. Soytürk, “Fakir Baykurt’un adını taşıyan bu ödül, bir yazar için en büyük onurlardan biridir. O, halkın sesi olmuş, yoksulun hikâyelerini yüreğiyle anlatmış bir ustaydı. Bu ödülün bana layık görülmesinden dolayı gururluyum” dedi.

Baykurt şiirleriyle anıldı

Tören, Fakir Baykurt’un şiirlerinden oluşan özel bir dinletiyle son buldu. Katılımcılar, müzik eşliğinde usta yazarın dizelerini dinleyerek unutulmaz bir gece yaşadı.