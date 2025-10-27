Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde düzenlenen “Postmortem Toksikoloji” etkinliğinde, ölüm sonrası toksikolojik analizlerin doğru yorumlanması ve laboratuvar süreçlerinde karşılaşılan zorluklar tartışıldı.

Ege Üniversitesinde “Postmortem Toksikoloji” etkinliği

Ege Üniversitesi (EÜ) Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Anette Akgür koordinasyonunda “Postmortem Toksikoloji” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Manisa Adli Tıp Kurumu’ndan Uzm. Dr. Gökçe Karaman’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, enstitü eğitim salonunda hibrit olarak gerçekleştirildi. Programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Postmortem toksikoloji, adli toksikolojinin özel bir dalıdır”

Sunumunda postmortem toksikolojinin tanımı ve uygulama alanlarına değinen Uzm. Dr. Karaman, bu alanın adli süreçlerdeki önemine dikkat çekti: “Postmortem adli toksikoloji, ölen bireyin vücudundaki toksik maddeleri tespit ederek mahkemelerde kanıt olarak sunan adli toksikolojinin özel bir dalıdır. Ölüm sonrası biyokimyasal değişiklikler, analiz sürecinde karşılaşılan en önemli zorluklardandır.”

Karaman, ölüm sonrası bakteriyel faaliyetlerin analiz sonuçlarını nasıl etkilediğini de örneklerle açıkladı:

“Ölümden sonra bakteriler aktif hale gelir ve bu durum vücutta etanol artışına neden olabilir. Bu da tespit edilen alkolün, kişinin mi aldığı yoksa bakteriyel üretim sonucu mu oluştuğu sorusunu gündeme getirir. Bu nedenle alkol analizlerinde göz içi sıvısı, bozulmaya daha az uğradığı için standart örnek olarak kullanılmaktadır.”

“Örneklerin taşınma koşulları sonuçları etkiler”

Uzm. Dr. Karaman, otopsi sürecinin zamanlamasının ve örneklerin uygun şekilde alınmasının analiz güvenilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı: “Otopsi ne kadar gecikirse, bakteriyel aktivite de o kadar artar. Kış aylarında özellikle karbonmonoksit zehirlenmeleriyle sık karşılaşıyoruz. Bu tür vakalarda karboksihemoglobin düzeyi belirleyici olur. Örneklerin doğru tüplerde alınması, uygun sıcaklıkta korunması ve laboratuvara dikkatle taşınması gerekir. Çünkü taşınma süresi ve koşulları, analiz sonuçlarını doğrudan etkileyebilir.”

Bilimsel farkındalık ve adli doğruluk vurgusu

Etkinlikte, adli toksikoloji analizlerinde doğruluk, örnek güvenliği ve biyolojik değişkenlerin etkisi gibi konular derinlemesine tartışıldı. Akademik bilgi paylaşımıyla tamamlanan program, öğrenciler için uygulamalı toksikolojiye dair önemli bir deneyim alanı sundu.