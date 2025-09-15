Beykoz’da bulunan Mecidiye Kasrı’nda gerçekleşen nikah töreninde, İlknur Çakmak ve Engin Reis’in kızları Rumeysa Reis ile TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun’un oğulları Mustafa Bilge Altun evlendi.

Düğüne katılan isimler

Törene; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Dış Politika-Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski AB Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte birçok milletvekili, belediye başkanı ve davetli katıldı.

Ali Erbaş dua etti

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve eşi, törene gelen davetlileri karşılayarak tebrikleri kabul etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan nikah töreninde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Nikahı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, protokolde yer alan isimler de şahitlik görevini üstlendi.