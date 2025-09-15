Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi’nde 1710 Sokak ile Cumhuriyet Caddesi’nin kesiştiği kavşak, sık sık kazalara sahne oluyor. Kavşağın hemen köşesinde PVC pencere dükkânı işleten 24 yaşındaki Enes Çelik, 2 yılda 9 kez meydana gelen kazalar nedeniyle büyük zarar gördü. Çelik, araçların ya doğrudan dükkâna ya da çöp konteynerine çarptığını, konteynerin savrulmasıyla iş yerinde ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

“Çöp konteyneri koruyucu oldu”

Kazaların çoğunda dükkânını konteynerin koruduğunu ifade eden Çelik, “İlk başta konteynerin önümüzü kapattığını düşünüyorduk, kaldırılması için dilekçe verecektik. Ama yaşanan kazalarda fark ettik ki aslında dükkânı kısmen koruyor. Yine de 9 defa aynı olay yaşanınca alışmaya başladık. Bir fren sesi ya da hızlı geçen araba olduğunda kaza olacak mı diye tedirgin oluyoruz” dedi.

“Müşteri değil araba gözlüyoruz”

Kazalar nedeniyle işine odaklanmakta zorlandığını söyleyen Çelik, “Burayla mı ilgileneyim, işe mi bakayım bilemiyorum. 15’e yakın esnafız, herkes aynı tedirginliği yaşıyor. Ortalama her kazada 50 bin lira, toplamda ise 450 bin lira civarında zararımız oldu. Sabır tükendi, artık müşteri değil araba gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı” diye konuştu.

Esnaf da alıştı

Çelik, kazalara çevredeki esnafın da alıştığını belirterek, “Kaza olduğunda hemen koşuyorlar ama artık normal karşılıyorlar. Aşağıdan gelenler giriş yasak tabelasını dikkate almıyor, dikkatsizlik nedeniyle sürekli kaza yaşanıyor” ifadelerini kullandı.