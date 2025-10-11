Aydın’ın Koçarlı ilçesinde üç yıl önce işlenen cinayet davasında karar çıktı. Eşini öldüren Mustafa A., mahkemenin “akıl sağlığı yerinde değil” raporunu dikkate almasıyla tahliye edildi. Necla Alp’in ailesi ve bölge halkı karara tepki gösterdi.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde yaşandı. 32 yaşındaki Necla Alp, 33 yaşındaki Mustafa A. ile 26 Haziran 2022’de evlenmişti. Henüz gelin kınası ellerinden çıkmamış olan genç kadın, evliliğinin ikinci ayında eşi tarafından öldürülmüştü.

Nişanlılık ve düğün sürecinde psikolojik rahatsızlığını gizlediği öne sürülen Mustafa A., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sanığa akıl sağlığı raporu verildi

Yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunan Mustafa A. hakkında, adli tıp kurumu tarafından “akli dengesinin yerinde olmadığı” yönünde rapor düzenlendi.

Mahkeme heyeti, raporu dikkate alarak sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına hükmetti. Bu karar doğrultusunda Mustafa A. tahliye edildi.

Tepki çeken paylaşım

Tahliye kararının ardından Mustafa A.’nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” paylaşımında bulundu.

Baba Aziz A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" diye tepki gösterdi.