Son Mühür- Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Almanya’ya yerleşen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, sahne adıyla Ezhel, vatandaşlık süreciyle ilgili beklenen açıklamayı konserinde yaptı.

Almanya’da müzik kariyerine devam eden Ezhel, sahnedeki sohbeti sırasında hayranlarına önemli bir duyuru yaparak Alman vatandaşı olduğunu söyledi.

“Geçen hafta vatandaş oldum”

Son konserinde şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden Ezhel, vatandaşlık sürecinin resmen tamamlandığını belirtti.

Ünlü rapçi, “Geçen hafta vatandaş oldum” sözleriyle gelişmeyi duyurdu. Açıklama, konser alanında bulunan hayranları tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Sahnede büyük coşku yaşandı

Ezhel’in ani vatandaşlık açıklaması, konser atmosferini kısa sürede değiştirdi. Rapçinin hayranları, aldığı karara destek veren sloganlar ve yoğun alkışlarla reaksiyon gösterdi. Ezhel ise sahnedeki sözlerinde Almanya’da üretmeye ve konserlerine devam edeceğini söyledi.

“Türkiye’de sosyal hayatım daha kısıtlı olurdu”

Ünlü rapçi, kısa süre önce katıldığı bir radyo programında yurtdışındaki yaşamıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. “Buraya hiç taşınmasaydın ne farklı olurdu?” sorusuna Ezhel şu yanıtı vermişti:

“Türkiye’de daha heyecanlı bir kitle var. Sosyal hayatım daha kısıtlı olurdu. Burada da çok keyifli bir sosyal hayatım var; sokaklarda gezebildiğim, etkinliklere katılabildiğim, sosyal olarak daha rahatım burada. Bu anlamda avantaj ama gurbetin acısı hiçbir şeye benzemez.”