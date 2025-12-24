Evden çıkmadan önce yapılan rutin kontrollerin çoğu zaman yeterli olmadığı, uzman uyarılarıyla bir kez daha gündeme geldi. Elektrik güvenliği uzmanlarına göre yangın ve elektrik arızalarının önemli bir bölümü, günlük hayatta sık kullanılan ancak genellikle göz ardı edilen ev aletlerinden kaynaklanıyor. Bu cihazlar kapalı durumda olsa bile prizde bırakıldığında risk oluşturmaya devam ediyor.

Mutfakta kullanılan bazı aletler ciddi tehlike oluşturuyor

Uzmanların özellikle dikkat çektiği cihazların başında tost makineleri ve fritözler geliyor. Mutfakta yoğun şekilde kullanılan bu aletlerin içinde zamanla biriken kırıntı ve yağ kalıntıları, prizde takılı kalmaları halinde yangın riskini artırıyor. Cihazların kapalı olması, elektrik kaçağı ya da ani ısınma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Elektrik güvenliği uzmanı Dr. Adriano Betton, evden çıkmadan önce bu tür mutfak aletlerinin mutlaka fişten çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Betton’a göre mutfak aletleri, ev yangınlarının en sık görülen nedenleri arasında yer alıyor.

Banyoda kullanılan cihazlar da göz ardı edilmemeli

Risk yalnızca mutfakla sınırlı değil. Saç düzleştirici ve maşa gibi yüksek ısıyla çalışan saç şekillendirici aletler de uzmanların uyarı listesinde yer alıyor. Otomatik kapanma özelliğine sahip olmaları bu cihazların prizde bırakılmasını güvenli hale getirmiyor.

Özellikle nemli banyo ortamı, elektrik arızası ihtimalini artırıyor. İngiltere merkezli elektrik güvenliği kuruluşları, saç şekillendirme aletlerinin ev yangınlarına yol açan en yaygın cihazlar arasında bulunduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu tür aletlerin kullanımdan hemen sonra prizden çıkarılmasını öneriyor.

Basit bir alışkanlık büyük riskleri önleyebilir

Uzmanlara göre ev güvenliği için alınabilecek en basit ama en etkili önlem, kullanılmayan elektrikli cihazların prizle bağlantısının tamamen kesilmesi. Özellikle mutfak ve banyoda kullanılan, yüksek ısı üreten aletlerin evden çıkarken mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Küçük bir ihmal büyük sonuçlar doğurabilir

Günlük hayatın koşturmacası içinde gözden kaçan küçük detaylar, telafisi zor sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, evden çıkmadan önce yapılacak kısa bir priz kontrolünün, hem can hem de mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.