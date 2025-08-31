Son Mühür / Osman Günden - İzmir'in 8 ilçesindeki 32 saatlik su kesintisinin yankıları sürmeye devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde bidonlarla çeşmelerin başında su doldurma çabasına girerken, siyasilerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi.

"Vatandaşlar kuyruklara mahkum edildi!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "İzmir’in tam 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Arıza bahanesiyle susuzluğa mahkum kalan vatandaşlarımız, Çiğli’de kaynak suyunun başında kuyruklara mahkûm edildi. 21.yüzyılda, Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde insanlar bidonlarla sıraya girip su beklemek zorunda kalıyorsa bunun adı beceriksizliktir. Sorumluluk makamında olanların derhal çözüm üretmesi ve bu ayıbı bir daha yaşatmaması gerekir." ifadelerini kullandı.