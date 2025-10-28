İzmir'in Foça ilçesi ciddi bir selle karşı karşıya kalmıştı. Foça'da selin yaraları sarılmaya çalışılırken, destek ziyaretleri ise sürmeye devam ediyor. Bir ziyaret de AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan İnan, aynı zamanda vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da dinledi. Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirileceğinin altını çizen İnan, vatandaşlara da ziyaretlerde bulundu.

Kaptanoğlu'nun ailesine taziye ziyareti!

Sele kapılarak hayatını kaybeden Bülent Kaptanoğlu'nun ailesine de ziyarette bulunan İnan, acılı aileye taziyelerini iletti.