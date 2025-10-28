İzmir’in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada şüpheli aniden kaçmaya başladı.

750 metrelik kovalamaca sonrası yakalandı

Polis ekipleriyle şüpheli arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 750 metre sürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şahıs kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi.

40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

Yapılan kimlik sorgulamasında, yakalanan kişinin “Yasaklı veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” ile “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Adli makamlara teslim edildi

Ekipler tarafından gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.