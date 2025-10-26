Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada sahalarda ender görülen bir sakatlık yaşandı. Eyüpspor’un deneyimli stoperi Luccas Claro, rakibi Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası ağır bir ayak bileği sakatlığı geçirdi.

32. dakikada sakatlandı, sahadan sedye ile çıkarıldı

Mücadelenin 32. dakikasında yaşanan pozisyonda, Paul Onuachu ile hava topuna çıkan Brezilyalı savunmacı Claro, yere dengesiz basarak sağ ayak bileğini burktu.

Ağrı içinde yerde kalan tecrübeli oyuncuya, sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Yapılan ilk kontrollerin ardından sakatlığın ciddi olduğu anlaşılınca, oyuncu sedye ile saha dışına alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eyüpspor’dan resmî açıklama: “Bağ yırtığı, çıkık ve kırık tespit edildi”

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Kulübü, taraftarların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro’ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, “Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli stoperin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor

Doktor raporlarına göre Luccas Claro’nun geçirdiği sakatlık, çoklu bağ yırtığı ve kırık nedeniyle uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Takım kaynakları, oyuncunun sezonun kalan bölümünü kaçırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.