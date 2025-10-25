Beşiktaş’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte kaptanlık pazubandı, tecrübeli kaleci Mert Günok’tan alınarak Orkun Kökçü’ye verildi. Takımdaki bu değişiklik sonrası Mert Günok, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

“Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istedim”

Mert Günok, açıklamasına son günlerde yaşanan tartışmalara değinerek başladı: “Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullanan tecrübeli kaleci, Beşiktaş’a transferinden bu yana yaşadığı sürece de değindi.

“Sakatlığıma rağmen yılmadan geri döndüm”

Günok, Beşiktaş kariyerinin başında yaşadığı ağır sakatlığa dikkat çekerek şu sözleri paylaştı: “Dört sene önce Beşiktaş’a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş’ın hem de görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum.”

“Kaptanlık onurunu yaşadım, kulübe hep saygılı oldum”

Kaptanlık görevini büyük bir gururla üstlendiğini belirten Mert Günok, açıklamasına şöyle devam etti: “Beşiktaş’ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş’ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim. Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem dışında kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir davranışta bulunmadım.”

“Kaptanlık değişikliğini olgunlukla karşıladım”

Takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Günok, Beşiktaş’a yakışır performans sergileyemediklerini söyledi:

“Bu sezona iyi başlamadık. Beşiktaş’a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım.”

“Kararlara saygı duydum, duymaya devam edeceğim”

Deneyimli eldiven, kulüp içi kararlara her zaman saygı duyduğunu vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir döneminde teknik ya da yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Oynadığımda elimden geleni yapacak, oynamadığımda ise arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir şekilde sahada olmaya devam edeceğim.”