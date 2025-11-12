Özkaya’nın yargılama sonucunda ceza alması durumunda, Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi gereğince Eyüpspor da küme düşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kulüp başkanları, bahis skandalına karışan futbolcular için ertelemeli ceza uygulanmasını talep ediyor. Yoğun sayıya dikkat çekilirken, cezalarda adil olunması gerektiği de vurgulanıyor. TFF ile yapılan görüşmelerde öne çıkan konular şöyle:

“Yıllar önce 2 veya 3 kez bahis oynayanla yakın zamana kadar aynı suçu defalarca işlemiş futbolcu arasında mutlaka fark olmalı. Sadece kendi maçlarına bahis oynamanın suç sayıldığını düşünen de çok fazla. Tüm bunlar göz önünde bulundurulmalı ve ona göre ertelemeli''