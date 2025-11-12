Real Madrid’in büyük umutlarla kadrosuna kattığı Brezilyalı genç yıldız Endrick, teknik direktör Xabi Alonso döneminde beklediği süreleri alamıyor. Bu sezon yalnızca Valencia karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin son 11 dakikasında oyuna girebilen Endrick, diğer tüm maçlarda yedek kulübesinde kaldı. Bu durum hem taraftarlar hem futbol çevrelerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ancelotti’den Endrick’e mesaj: “Önemli olan oynaması”

Geçen sezon Real Madrid’de Endrick ile çalışan ve şu anda Brezilya Milli Takımı’nı yöneten Carlo Ancelotti, genç oyuncunun durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Endrick’i henüz milli takıma davet etmeyen Ancelotti, genç yıldızla ilgili yapıcı bir tavsiye verdi.

“Geleceği için en doğru kararı ailesiyle vermeli”

Ancelotti, sezon başında Endrick ile konuştuğunu ve oyuncunun o dönemde sakat olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Ne yapacağına, geleceği için en iyisinin ne olduğuna ailesiyle birlikte karar vermeli. Kulüple de görüşecekler. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak.”

“2026, 2030, 2034 ve belki 2038’de bile oynayabilir”

Tecrübeli teknik adam, Endrick’in geleceğine dair güven veren ifadeler kullandı:

“Endrick 2026’da Dünya Kupası’nda oynayabilir çünkü bu kaliteye sahip. Hatta 2030’da, 2034’te, belki 2038’de bile olabilir. Önemli olan yeniden oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi.”

Düzenli forma konusunda net mesaj

Ancelotti’nin açıklamaları, genç oyuncunun gelişimi açısından düzenli olarak forma şansı bulmasının önemine dikkat çekiyor. Endrick’in Real Madrid’deki geleceği ve Xabi Alonso’yla uyumu ise futbol kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor.