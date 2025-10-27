Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Eylül ayına ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre herhangi bir değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde sabit kalmasına rağmen, işsiz sayısında 12 bin kişilik bir artış kaydedildi ve toplam işsiz sayısı 3 milyon 75 bin kişiye yükseldi. Cinsiyet bazında incelediğimizde ise, erkeklerde işsizlik oranı %7,4 olarak tahmin edilirken, kadınlarda bu oran %11,1 ile belirgin şekilde daha yüksek seyrettiği gözlendi.

İstihdam ve işgücüne katılımda düşüş eğilimi

Eylül ayı itibarıyla istihdam piyasasında daralma sinyalleri dikkat çekti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki aya kıyasla 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin seviyesine geriledi. Bu düşüşle birlikte istihdam oranı da 0,3 puan azalarak %48,9 olarak hesaplandı. İstihdam oranındaki bu azalma, ülkenin toplam işgücü potansiyelini tam olarak kullanamadığına işaret ediyor. Cinsiyet dağılımında erkeklerde istihdam oranı %66,3 gibi yüksek bir seviyede seyrederken, kadınlarda bu oranın sadece %31,8'de kalması, kadınların işgücü piyesasına katılımında süregelen yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor.

İşgücü cephesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Toplam işgücü hacmi, bir ay öncesine göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişiye düştü. Buna paralel olarak, işgücüne katılma oranı da 0,3 puan gerileyerek %53,5 olarak gerçekleşti. Bu durum, ekonominin büyümeye devam etmesi için gerekli olan potansiyel işgücünün bir kısmının piyasadan çekildiğini veya piyasaya girmekten vazgeçtiğini gösteriyor. İşgücüne katılma oranında da erkeklerdeki %71,6'lık orana karşın, kadınlarda %35,7'lik oran ile önemli bir fark gözlenmektedir.

Genç nüfusta işsizlik azaldı, haftalık çalışma süresi uzadı

Genç nüfus işsizliği verileri ise bu ay pozitif bir tablo çizdi. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puanlık önemli bir düşüşle %14,9'a geriledi. Ancak bu iyileşmeye rağmen, genç kadınlardaki işsizlik oranı %21,4 ile hala yüksek bir risk seviyesini korurken, genç erkeklerde bu oran %11,4 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, mevcut çalışanların üzerindeki iş yükünün arttığı gözlemlendi. İstihdam edilen ve referans döneminde fiilen işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 1,0 saat artarak 42,9 saate ulaştı. Bu uzama, işgücü piyasasında yeni istihdam yaratılmak yerine mevcut çalışanların daha fazla süreyle çalıştırıldığı şeklinde yorumlanabilir.

Atıl işgücü oranında hafifleme görüldü

Ekonomik aktiviteye dahil edilmeyen potansiyel işgücü ile zamana bağlı eksik istihdam ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %28,6 seviyesine indi. Bu azalış, atıl durumdaki işgücünün bir kısmının ya istihdama katıldığını ya da daha geniş bir tanım olan işgücü piyasasından tamamen çıktığını işaret etmektedir. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edilirken, zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı ise %18,0 olarak belirlendi.