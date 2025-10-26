Son Mühür- TBMM yasama yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez aynı karede görünen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP'yle girdiği polemğin ardından grçmişe göre çok daha görünür muhalefetiyle dikkati çekiyor.

Deneyimli gazeteci Mete Belovacıklı'nın kulislerde Babacan'ın AK Parti'ye geçebileceği konuşuluyor dediği süreçte Babacan'dan ekonomi yönetimine eleştiriler dikkat çekti.



DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı, Ali Babacan Akit Tv'de katıldığı programda,

"5 sene önce dünyada herhangi bir gıda ürünü 100 TL iken bugün fiyatı olmuş 141 TL,

5 sene önce Türkiye'de 100 TL olan bir gıda ürünü 813 TL olmuş.

Bu aradaki fark karşılıksız para basma, kötü yönetim. Başka bir şey değil yani." sözleriyle Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetimini eleştirmişti.



İris Cibre'den itiraz geldi...



Ankara kulislerinde Mehmet Şimşek yerine ekonominin başına geçeceği konuşmalarının yapıldığı bir dönemde Babacan'ın ''karşılıksız para basma'' söylemine ekonomist İris Cibre'den itiraz geldi.

Babacan'ın konuşmalarına göndermede bulunan Cibre,

"Karşılıksız para basma" cümlesi Bretton Woods'la bitmişti.

Bu cümle artık sadece ekonomi ile ilgisi olmayanlarca kullanılan bir cümle.

Parayı bankalar kredi ile basar ve dünyanın hiçbir ülkesinde 1971'den beri altın standardına göre para basılmaz.

Bu yüzden kredi kısıtları var zaten. Yanlış bilgi ile sorun çözülemez...'' hatırlatmasında bulundu.