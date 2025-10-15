Son Mühür - Eyfel Kulesi’nin 2026’da yıkılacağına dair çarpıcı iddialar, yapının geçici olarak ziyarete kapatılmasının ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Dünyanın en tanınmış simgelerinden biri olan 330 metrelik kule, her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekiyor ve 2023’te 117 milyon eurodan fazla gelir sağladı. Devlet sübvansiyonu almayan nadir Fransız anıtlarından biri olan Eyfel Kulesi, şehirde 300’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Peki, bu yıkım söylentileri neden gündeme geldi?

Eyfel Kulesi kapatıldı

2 Ekim’de Fransa genelinde 200’ü aşkın kasaba ve şehirde halk, hükümetin harcama kesintilerine karşı protesto düzenleyip, zenginlerden daha yüksek vergi alınmasını talep etti. Paris’te ise binlerce kişi ulusal grevlere katıldı ve güvenlik gerekçesiyle Eyfel Kulesi’nin ziyaretçi girişleri geçici olarak durduruldu. Girişe “Grev nedeniyle Eyfel Kulesi kapalıdır. Özür dileriz” yazılı bir uyarı levhası asıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Protestodan birkaç hafta önce, bir haber sitesi Eyfel Kulesi’nin yıkılarak dev bir kaydırak veya konser alanına dönüştürüleceğine dair mizahi bir makale yayımladı. X (eski Twitter) platformunda yüz binlerce takipçisi bulunan hesaplar, simge yapının “bir dönemi kapattığını” iddia eden yanıltıcı paylaşımlar yapmaya başladı. Sahte haberlerde “135 yıldan uzun süredir Fransa’nın simgesi olan Eyfel Kulesi’nin işletme ruhsatı sona erdikten sonra 2026’da yıkılacağı” öne sürülüyordu. “Yapısal yorgunluk, maliyetli bakım ve artan kamu şikayetleri” bu iddianın gerekçeleri arasında gösterildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu asılsız paylaşımlara inanarak tepki gösterdi; bir kullanıcı “Bekleyin Paris! Hayalimdeki evlenme teklifini yapacağım yeri yıkmayın” derken, bir diğeri ise “Bu olmamalı” yorumunu yaptı.