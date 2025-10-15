Son Mühür - Gazze’nin geleceğini ele almak üzere Mısır’da düzenlenen uluslararası zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 30 saniyelik tokalaşması neredeyse bir bilek güreşine dönüştü. Macron’un, Trump’ın sıkı tutuşundan kurtulmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Dudak okuma uzmanı deşifre etti
Daily Mail’e konuşan dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, iki liderin sahnede kısa ama gerilim dolu bir diyalog yaşadığını açıkladı. Hickling’e göre Trump, Macron’a “Seni görmek güzel, değil mi?” derken, Fransız lider sessiz bir yanıt verdi. Ardından Trump’ın “Gerçekten samimi misin?” sorusuna Macron’un “Elbette” yanıtını verdiği aktarıldı.
Trump, Macron'un elini bırakmadı
ABD Başkanı daha sonra Macron’un elini daha sıkı tutuyor ve “Peki, şimdi bana neden zarar verdiğini bilmek istiyorum. Beni incittin. Bunu biliyorum…” diyor. Ardından Trump, bir kez daha Macron’un elini sıkar; Fransız Cumhurbaşkanı ise kameraların önünde başını eğip uzağa bakıyor. Trump yavaş ve net bir şekilde, “Ben barış yapıyorum,” derken, Macron ise “Hadi oradan” diyerek Trump ile alay ediyor.
Hangi konu üzerine konuştular?
Ancak Trump, Macron’u tehdit ederek, “Ben yalnızca bana zarar verenleri incitiririm” diyor. Sonrasında Macron, “Bunu göreceğiz” deyince Trump da, “Ne yapacağını görmek isterim, yap. Birazdan görüşürüz” yanıtını veriyor. İki liderin bu diyalogları hangi konu üzerine gerçekleştiği ise açıklanmadı.