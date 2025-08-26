Son Mühür- Hasan Can Kaya’nın sunumuyla büyük bir kitleye ulaşan “Konuşanlar” programı, dört yıl boyunca Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda Kaya ile Exxen’in yolları ayrıldı. Bu gelişmenin ardından izleyiciler programın geleceğini merak etmeye başladı.

Yeni adres belli oldu

Medya kulislerinde uzun süredir konuşulan iddialar sonunda doğrulandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” programı için Disney Plus ile anlaşma sağladı. Böylece programın yeni sezonu, farklı bir dijital platformda ekranlara taşınacak.

İzleyicilerden yoğun ilgi

“Konuşanlar”, samimi sohbet tarzı ve izleyiciyle kurduğu doğrudan etkileşim sayesinde kısa sürede fenomen haline gelmişti.

Programın platform değiştirmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok izleyici yeni bölümleri heyecanla beklediğini dile getirdi.

Dijital platform rekabeti kızışıyor

Hasan Can Kaya’nın Disney Plus’a transferi, dijital platformlar arasındaki rekabeti de yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de Netflix, Exxen, BluTV ve Gain gibi platformların öne çıktığı pazarda, Disney Plus’ın bu hamlesi dikkat çekici bulundu.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Henüz Disney Plus tarafından resmi yayın tarihi açıklanmasa da, “Konuşanlar”ın yeni bölümlerinin yakın zamanda izleyiciyle buluşması bekleniyor.