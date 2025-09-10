Son Mühür- İstanbul Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen konserin ardından Manifest grubuna yönelik soruşturma başlatılmıştı.

“Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla gözaltına alınan grup üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyadanın gündemine oturdu

Soruşturma sürecinin ardından Manifest grubu sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, grup üyelerine destek mesajları paylaştı. Özellikle gençler arasında geniş bir dayanışma oluştu.

Evrim Alasya sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Evrim Alasya da tartışmalara kayıtsız kalmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Manifest grubuna destek veren Alasya, suçlamalara sert tepki gösterdi.

“Esra Erol izliyorsunuz, Manifest mi ahlakınızı bozuyor?”

Alasya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kim kaynanasıyla yatmış, kim geliniyle kaçmış, kim kimin kocasını baştan çıkarmış diye akşama kadar Esra Erol’un programlarını izleyen insanlarsınız. Manifest grubunun toplumun ahlakını bozmasından hangi ara endişelenmeye başladınız?”