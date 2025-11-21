Son Mühür- Asena Keskinci, Bez Bebek setinde Evrim Akın tarafından kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığını öne sürmüştü.

Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Akın hakkında yeni bir açıklama da İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu’ndan gelişti.

Annesinin yıllar önce Bez Bebek setinde makyöz olarak çalıştığını belirten Eroğlu, “Asena’nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Her şeye şahidim. Geç bile kaldın” ifadelerini kullanmıştı.

Eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez’den imalı paylaşım

2011 yılında Alemin Kralı dizisinde Evrim Akın ile birlikte rol alan Zeynep Gülmez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Gülmez paylaşımında, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ;) İlahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte” sözlerine yer verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Gülmez’in bu paylaşımıyla doğrudan isim vermeden Akın hakkında ortaya atılan iddialara gönderme yaptığını savundu.

Keskinci: “Yıllardır içimde taşıdım”

Asena Keskinci, geçen günlerde yaptığı açıklamada Evrim Akın’ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldikten sonra yıllardır sakladığı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti.

Keskinci, çocuk yaşta yer aldığı Bez Bebek setinde Akın’ın kendisine kötü davrandığını ileri sürerek şu iddialarda bulunmuştu:

Ailesinin boşanma sürecinde olduğu dönemde Akın’ın kendisine, “Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediği,

Yüzüne sigara dumanı üfleyerek, “Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur” ifadelerini kullandığı,

Yapım ekibinin Akın’ın ağır ilaç kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediği,

Annesinden aldığı telefon numarasıyla babasıyla ilişki yaşamaya başladığı ve ailesinin dağılmasında pay sahibi olduğu.

Evrim Akın: “Hayal ürünü”

İddiaların gündemde geniş yer bulmasının ardından Evrim Akın, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak tüm suçlamaları reddetti.

Akın’ın avukatından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19 Kasım 2025’te sosyal medya üzerinden Asena Keskinci tarafından yapılan açıklamalar sebebiyle basında müvekkilim hakkında haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Bahsedilen olay ve iddialar tamamen afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.”