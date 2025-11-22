Son Mühür/ Beste Temel- Bir dönem “Bez Bebek” dizisinde rol alan oyuncu Asena Keskinci, çocukluk yıllarında sette Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü. Keskinci’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Annem ve babamın boşanmasında rolü var”

Keskinci, iddialarını sadece set ortamıyla sınırlamadı. Açıklamalarında ailesinin dağılmasına neden olduğunu ileri sürdüğü olaylardan da bahsetti ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Anneme gidip, ‘Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım’ diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.”

Evrim Akın iddiaları reddetti

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Evrim Akın’a çevrilmişti. Akın, Keskinci’nin söz konusu açıklamalarını kesin bir dille reddederek, Güray Keskinci ile olan ilişkisinin son 3 yıldır sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğunu belirtmişti. Ayrıca iddialar nedeniyle yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.

Dizinin görüntü yönetmeni: "Rızkımla oynayanlarda başroldesin"

Tartışmalar sürerken dizinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yiğit, Keskinci’ye destek veren ifadeler kullanarak şu sözleri dile getirdi:

“Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu. İşte o ilk taş tam da bu çocuktan geldi.

İlahi adalet geç kalır ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin; ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!”

İddialar sosyal medyada geniş yankı buldu

Keskinci’nin açıklamaları ve Yiğit’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Tartışmalar büyürken, kamuoyu şimdi Evrim Akın’ın atacağı hukuki adımları ve sürecin nasıl ilerleyeceğini takip ediyor.