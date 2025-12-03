Son Mühür- 2007–2010 yılları arasında ekrana gelen Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın tarafından “şiddet gördüğünü, zorbalığa uğradığını ve ailesinin boşanmasında onun payı olduğunu” öne sürmüştü.

İddialar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, dizi ekibinden bazı isimler Keskinci’ye destek verirken bazıları Akın’ın yanında durmuştu.

Evrim Akın suçlamaları reddetmişti

Gündemin merkezine oturan açıklamaların ardından Evrim Akın, gözyaşları içinde yaptığı konuşmayla iddiaları kesin bir dille reddetmişti: “Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?”

Oya Başar ve Gül Onat, Akın’ın arkasında

Usta oyuncular Oya Başar ve Gül Onat, Evrim Akın’ı savunarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Öte yandan Zeynep Gülmez, Yağmur Ün ve dizinin set ekibindeki bazı isimler Asena Keskinci’ye destek vermişti. Tartışma, farklı tanıklıkların ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü.

Belçim Bilgin: “Kim ne yaptıysa yanına kalmasın”

Özel gösterimde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belçim Bilgin, Asena Keskinci ile Bağlantı Hatası filminde anne–kız oynadıkları için süreci yakından takip ettiklerini söyledi:

“Asena'nın hikayesini takip ediyoruz biz anne-kız oynadığımız için. Açıkçası hani hiçbir tarafı suçlamak değil, öznelerin dışında bir yorum yapacağım.

Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kalmasın. Ben Asena'yı, incitilmiş tarafından konuşurken gerçekçi olduğunu hissettiğim bir yerden duydum.”

“Gerçekten incinmiştir gibi hissediyorum”

Bilgin konuşmasının devamında, her iki isme de mesafeli ancak empati içeren bir değerlendirme yaptı: “Evrim, hepimizin çok tatlı bir karakteri ve hep onu böyle o televizyon mesafesinden tanıyorum ama enerjisi bize hep çok güzel geçmiş bir kadın oyuncu.

Ama küçücük bir kız çocuğuna, hani bir şekilde onda iz bırakacak... Belki şimdi böyle bir yaşta yapılsa öyle bir iz bırakacak olan bir durum olmayabilir ama bir şey varsa, orada gerçekten incinmiştir gibi hissediyorum; Asena'yı tanıdığım için.”