Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve rekreasyon alanlarındaki toplam 1500 zeytin ağacından zeytin hasadını başlattı. Hasat edilen zeytinlerden üretilecek zeytinyağlarının, sürecin tamamlanmasının ardından Kent Marketlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması planlandı. Belediye, bu çalışmayla hem yerel üretimi değerlendirmeyi hem de sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Eşki: Sofralarda zeytinyağı eksik kalmamalı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zeytin hasadının belediyecilik anlayışlarında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Eşki, Bornova’nın doğal varlıklarına sahip çıkarken elde edilen ürünün yine ilçe halkıyla paylaşılmasının temel bir ilke olduğunu vurgulayarak, zeytinyağının sosyal destek projelerinde önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Kent Marketler aracılığıyla dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

Zeytinyağı tadım eğitimi düzenlendi

Hasat sürecine paralel olarak Bornova Belediyesi, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle Dramalılar Köşkü’nde “Zeytinyağı Tadım Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitimi Uzman Gıda Mühendisi İnci Özer verdi.

Kalite ve bilinçli tüketim vurgusu

Eğitimde katılımcılara zeytinyağında kalite kriterleri, duyusal analiz yöntemleri, aromatik özellikler ve hatalı zeytinyağlarının ayırt edilmesi gibi konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Başkan Ömer Eşki, bu çalışmanın yalnızca bir tadım etkinliği olmadığını, aynı zamanda bilinçli tüketimi teşvik eden bir halk eğitimi niteliği taşıdığını belirterek, zeytinyağı gibi kültürel ve ekonomik değeri yüksek bir üründe bilgi sahibi olmanın yerel üretime sahip çıkmayı güçlendirdiğini ifade etti.