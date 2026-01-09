Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesiyle, 81 ilde yaşayan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere evlilik yolunda kapsamlı destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi kapsamında hazırlanan proje, aile kurumunun güçlendirilmesini ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesini amaçlıyor.

Evlilik sürecine maddi ve sosyal destek

TDV tarafından yapılan açıklamaya göre proje kapsamında, Türkiye’de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecinde karşılaştıkları ekonomik yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede çiftlerin başta ev eşyası olmak üzere çeşitli temel ihtiyaçları karşılanacak.

Nikahını müftülükte kıyana 500 bin lira çeyiz yardımı

Projeden yararlanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı verilecek. Sağlanacak bu destekle, evlilik masraflarının azaltılması ve gençlerin daha güvenli bir başlangıç yapması hedefleniyor.

Kimler başvurabilecek?

“İki İnsan Bir Hayat” projesine;

18-35 yaş aralığında bulunan,

Türkiye’nin herhangi bir ilinde ikamet eden,

Yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olan,

Aylık geliri iki asgari ücret toplamını aşmayan,

İlk evliliğini yapacak nişanlı çiftler başvurabilecek.

Başvurular Mart ayında alınacak

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru sonuçları ise 4-8 Mayıs tarihleri arasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Hayırseverlere destek çağrısı

Gençlerin yuva kurma sürecine katkı sunmak isteyen hayırseverler, TDV’nin “bagis.tdv.org” adresi üzerinden projeye bağışta bulunabilecek.

“Evlilik Okulu” ile bilinçli aile yapısı

Projeye dahil edilen çiftler, evlilik öncesi ve sonrası “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılacak. Eğitimlerde, çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanması, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanması ve sağlam temeller üzerine bir yuva kurmaları amaçlanıyor.