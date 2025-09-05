Son Mühür- Keir Starmer hükümetiyle Angela Rayner'in yolları ayrıldı. Konut Bakanı Angela Rayner'i istifaya görüten süreç, 800 bin sterlin değerindeki East Sussex'deki yazlık konutunu satın alırken vergisini eksik ödediğinin ortaya çıkması oldu.

Starmer'in en güvendiği isimler arasında gösterilen Rayner, Etik Kurulu'na idddialarla ilgili başvuruda bulunarak inceleme istemişti.

Hata yaptığını kabul ederek kendisi hakkında soruşturma isteyen Rayner'e Etik Kurulu'ndan üzücü haber geldi.



Hazırlanan raporda Angela Rayner'in vergi kanununu ihlal ettiği ve vergisini eksik yatırdığı belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan raporun ardından Angela Rayner, Başbakan yardımcılığı, konut Bakanlığı ve İşçi Partisi genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etti.

Rayner istifa metninde hatasını kabul ederek satın alırken "ekstra uzman vergi danışmanlığı" almama kararından "derinden pişmanlık duyduğunu vurguladı.