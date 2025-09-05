Son Mühür - Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın, cilt kanseri lezyonları nedeniyle cerrahi operasyon geçirdiği açıklandı.

Başkanlık Ofisi’nden açıklama

Biden’ın Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully, 82 yaşındaki Biden’ın “mohs” adı verilen cerrahi yöntemle tedavi edildiğini duyurdu. New York Times’ın aktardığı bilgiye göre söz konusu ameliyat, kanser hücrelerinin tamamen temizlenmesi amacıyla cilt katmanlarının kademeli olarak çıkarıldığı özel bir teknikle gerçekleştirildi.

Sosyal medyada yansıyan görüntüler

Operasyonun ardından sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Biden’ın alnında belirgin bir iz olduğu görüldü.

Önceki sağlık sorunları

Biden’a geçtiğimiz mayıs ayında prostat kanseri teşhisi konmuş ve hastalığın kemiklere yayıldığı açıklanmıştı.

Biden’ın siyasi kariyeri

20 Kasım 1942 doğumlu Joe Biden, 2021-2025 yılları arasında ABD’nin 46. başkanı olarak görev yapmıştı.