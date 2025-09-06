Son Mühür/Merve Turan- Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat arasındaki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada sık sık özel hayatlarıyla ilgili haberlerle konuşulan çift, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Dilan Polat, fanatik Fenerbahçeli eşi Engin Polat’ı sinirlendirmek amacıyla kendisini yapay zeka üzerinden Galatasaraylı olarak gösterdi.

Polat, eşine sosyal medyada, “Hadi be oradan iblis, Şampiyon Galatasaray. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a başarılar diliyorum, gidemeyenler de utansın” şeklinde tepki verdi.

Evden ayrılmak zorunda kaldı

Bir süre önce cezaevinden çıkan ve özgürlüğüne kavuşan Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Özel hayatındaki sıkıntılar gündemden düşmesine engel olmadı. Çiftle ilgili ayrılık iddiaları yeniden gündeme gelirken, Dilan Polat eşi tarafından evden kovulduğunu belirtti. Polat, yaşanan süreci, “Aramızda bir süredir iletişim azalmıştı” sözleriyle özetledi.

Evden ayrılmak zorunda kalan Dilan Polat, soluğu kız kardeşi Sıla Doğu’nun yanında aldı. Bu süreçte ardı ardına açıklamalar yapan fenomen, eşine yönelik tepkisini, “Komedi sebepler bahane arıyor” sözleriyle dile getirdi. Polat, sosyal medyada paylaştığı mesajlarda, kocasının kendisine “deli muamelesi” yaptığını da ifade etti.

Sosyal medyada duygusal paylaşımlar

Gece boyunca sosyal medyada açıklamalarına devam eden Dilan Polat, takipçilerine duygusal mesajlar iletti. Fenomen isim, yaşananların ardından yeni bir başlangıç yapacağını ima ederek, “Yarın hayatımın ilk günü” paylaşımıyla yeni bir sayfaya adım atacağının sinyalini verdi.