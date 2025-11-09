Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma'nın son iki haftada gerçekleştirdiği siber suç operasyonlarının sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu. İzmir'in de aralarında bulunduğu 10 il merkezli operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına karışan ve 5,8 milyar TL'lik işlem hacmine sahip olduğu belirlenen 79 şüpheli yakalandı.

Tutuklama ve adli kontrol kararları

Operasyonlar sonucunda adalete teslim edilen şüphelilerden 53'ü tutuklanırken, 24'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla vatandaşların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan kaynaklanabilecek maddi ve manevi zararlarının önüne geçildiğini vurguladı.

10 ilde eş zamanlı operasyon :İzmir kritik noktalardan biri

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri illerini kapsadı. İzmir, bu büyük çaplı siber suç şebekesine karşı yürütülen mücadelenin kilit noktalarından biri oldu.

Şüphelilerin siber suç yöntemleri deşifre edildi

Yakalanan şüphelilerin kullandığı suç yöntemleri detaylı bir şekilde tespit edildi:

Sahte İlanlarla Dolandırıcılık: Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası" gibi gerçek dışı ilanlarla vatandaşları kandırdılar.

Yasa Dışı Bahis ve Para Transferi: İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattılar ve bu yolla elde edilen paraların yasa dışı transferine aracılık ettiler.

Borsa Dolandırıcılığı: Sosyal medya platformlarında "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladılar.

Özel Görüntülerin Satışı: Vatandaşlara ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattılar.

Bu tespitler üzerine Savcılıklarca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sanal devriye sürecek

Bakan Yerlikaya, vatandaşların kişisel verilerini ve birikimlerini hedef alan, dijital güvenliğe zarar vermeye çalışan suç odaklarına "geçit vermediklerini" belirterek, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan’ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz" mesajını verdi ve emeği geçenleri tebrik etti.