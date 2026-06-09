Evde internetin yavaşlaması çoğu zaman servis sağlayıcılara bağlanıyor. Ancak uzmanlara göre bağlantı sorunlarının önemli bölümü, modem yerleşimi ve ev içindeki elektronik düzenle doğrudan ilişkili. Özellikle kalın duvarlar, metal yüzeyler ve yanlış modem konumu Wi-Fi sinyalinin gücünü ciddi ölçüde azaltabiliyor. Kullanıcıların fark etmeden yaptığı küçük hatalar ise video izlerken donmalara, çevrim içi oyunlarda gecikmelere ve görüntülü görüşmelerde kopmalara yol açıyor. Üstelik çözüm için yeni bir paket satın almak yerine birkaç basit değişiklik yeterli olabiliyor.

Modemin Konumu Wi-Fi Performansını Doğrudan Etkiliyor

Kablosuz internet bağlantısında en kritik noktalardan biri modemin ev içindeki yeri. Pek çok kullanıcı modemi televizyon ünitesinin altına, yere yakın noktalara ya da odanın köşesine yerleştiriyor. Oysa Wi-Fi sinyalleri yalnızca ileri doğru değil, çevresel olarak yayılıyor. Modemin zeminde bulunması durumunda sinyalin önemli kısmı yere çarparak etkisini kaybediyor.

Uzmanlar, modemin yerden yüksekte ve mümkün olduğunca açık bir alanda konumlandırılmasını öneriyor. Raf üstü ya da masa seviyesi bu nedenle daha verimli sonuç veriyor. Ayrıca modemin evin merkezine yakın bir noktaya yerleştirilmesi, sinyalin odalara daha dengeli dağılmasını sağlıyor. Özellikle geniş metrekareli evlerde köşe noktalarına yerleştirilen modemler bağlantı sorunlarını artırabiliyor.

Kalın Duvarlar ve Metal Yüzeyler Sinyali Zayıflatıyor

Wi-Fi dalgaları fiziksel engellerden doğrudan etkileniyor. Betonarme duvarlar, tuğla yüzeyler ve kalın kolonlar internet sinyalini emerek bağlantının gücünü azaltıyor. Bu nedenle modem ile cihaz arasında ne kadar fazla duvar varsa hız kaybı da o kadar artıyor.

Benzer şekilde aynalar, metal paneller ve büyük beyaz eşyalar da sinyali geri yansıtabiliyor. Bu durum ev içinde “ölü bölge” olarak adlandırılan bağlantı boşluklarının oluşmasına neden oluyor. Özellikle modemlerin metal kitaplıkların içine ya da televizyon arkasına gizlenmesi, çekim gücünü hissedilir biçimde düşürüyor.

Wi-Fi performansını artırmak için şu noktalara dikkat edilmesi öneriliyor:

Modemi açık ve merkezi bir noktaya yerleştirmek

Kalın duvarlardan mümkün olduğunca uzak tutmak

Metal yüzeylerin yanına konumlandırmamak

Kapalı dolap içlerinden kaçınmak

Yüksek raf veya masa tercih etmek

Büyük elektronik cihazlarla arasına mesafe koymak

Elektronik Cihazlar İnternet Sinyaliyle Çakışabiliyor

Evlerde kullanılan pek çok cihaz elektromanyetik dalga yayıyor. Akıllı televizyonlar, Bluetooth hoparlörler, kablosuz telefonlar ve hatta bebek telsizleri bile Wi-Fi sinyalleriyle aynı frekans aralığında çalışabiliyor. Bu durum bağlantıda ani hız düşüşlerine ve kopmalara neden olabiliyor.

Özellikle mikrodalga fırınlar dikkat çeken cihazlar arasında yer alıyor. Çalıştıkları sırada 2.4 GHz bandında yoğun sinyal oluşturdukları için internet performansını geçici olarak bozabiliyorlar. Modemin mutfağa yakın konumlandırılması bu nedenle önerilmiyor.

Ayrıca kullanılmayan cihazların da ağ üzerinde yük oluşturduğu belirtiliyor. Telefonlar, tabletler ve akıllı ev sistemleri arka planda veri alışverişine devam ederek bant genişliğini tüketebiliyor. Ağda aktif olmayan cihazların bağlantısını kesmek, özellikle yoğun kullanım saatlerinde internet hızını hissedilir şekilde artırabiliyor.

Modemi Gizlemek Estetik Sağlıyor Ama Hızı Düşürüyor

Dekorasyon kaygısıyla modemleri dolap içine saklamak son yıllarda oldukça yaygın hale geldi. Ancak kapalı alanlar Wi-Fi sinyalinin yayılımını ciddi biçimde sınırlandırıyor. Ahşap dolaplar bile sinyal gücünü azaltırken metal kapaklı ünitelerde kayıp daha belirgin hale geliyor.

Modemlerin mümkün olduğunca görünür ve açıkta tutulması gerektiği vurgulanıyor. Küçük bir estetik tercih, internet performansında büyük kayıplara neden olabiliyor. Özellikle evden çalışan kullanıcılar ve çevrim içi eğitim alan öğrenciler için modem konumu artık yalnızca teknik değil, günlük yaşamı etkileyen bir unsur haline gelmiş durumda.