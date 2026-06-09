Toplu alınan soğanlarda en sık görülen sorun filizlenme ve yumuşama oluyor. Ancak bazı küçük dokunuşlarla bu sorunları önlemek mümkün. Öncelikle yeni alınan soğanları doğrudan depoya kaldırmamak gerekiyor. Geniş bir tepsiye serip, güneş alan bir yerde 1-2 gün bekletmek, üzerlerindeki fazla nemi atmalarını sağlıyor ve filizlenme riskini azaltıyor.

Kuru ve karanlık ortam soğanın ömrünü uzatıyor

Soğanların muhafaza edildiği alan, dayanıklılığı belirliyor. Nemli ve aydınlık ortamlarda çabuk bozuluyor. Serin, kuru ve karanlık bir köşe, soğanların hem formunu hem de tadını korumasına yardımcı oluyor. Işık alan alanlardan uzak tutulan soğanlar daha uzun süre kullanılabiliyor.

Hava alabilen kaplar tercih edilmeli

Naylon poşetler nemi hapsederek soğanların daha çabuk filizlenmesine yol açıyor. Bunun yerine file, bez torba, çuval veya delikli kutular tercih etmek, hava sirkülasyonunu sağlayarak tazeliği koruyor.

Buzdolabı soğan için uygun değil

Çoğu kişi soğanı buzdolabına koyuyor. Ancak nemli ortam, yumuşamaya ve filizlenmeye zemin hazırlıyor. Oda sıcaklığına yakın bir depolama alanı, soğanların uzun süre kullanılmasını sağlıyor.

İhtiyaç kadar alım israfı önlüyor

Toplu alımda bile, ihtiyaç kadar satın almak büyük önem taşıyor. Uygun koşullar sağlanmazsa ekonomik avantaj kısa sürede kayboluyor. Doğru yöntemleri uygulayanlar ise soğanlarını aylarca filizlenmeden, çürümeden ve lezzetini kaybetmeden kullanabiliyor.