SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dijitalleşen dünyada hukuk normlarını değiştirecek emsal bir karara imza attı. Daha önce mahkemelerde "yan delil" veya "belge başlangıcı" olarak kabul edilen WhatsApp yazışmaları, yeni kararla birlikte belirli şartlar altında senetle ispat zorunluluğunu aşan kesin delil olarak kabul edilmeye başlandı.

"Söz Uçar, WhatsApp Kalır"

Karara konu olan olayda, taraflar arasındaki borç ilişkisine dair herhangi bir yazılı sözleşme bulunmamasına rağmen, WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşmalar mahkemeye sunuldu. Yargıtay, bu kayıtların içeriğinin net olması ve karşı tarafın kimliğinin doğrulanabilmesi durumunda, yazışmaların tarafları bağlayıcı olduğuna hükmetti.

Hangi Durumlarda Geçerli?

Hukukçulara göre bu karar; kira artış oranlarından, elden verilen borçların iadesine, mal teslimat teyitlerinden hizmet sözleşmelerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Ancak yazışmaların delil sayılabilmesi için:

-Mesajların silinmemiş ve orijinal olması,

-Telefon numarası ile şahsın eşleşmesi,

-Konuşma bütünlüğünün bozulmamış olması gerekiyor.

Yargıtay’ın bu hamlesiyle birlikte, "Yazılı kağıdım yok, ispatlayamam" dönemi resmen sona erdi. Artık dijital ortamdaki her vaat ve kabul, mahkemede imza yerine geçebilecek.